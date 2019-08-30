В России продан 400-тысячный бизнес-седан Toyota Camry

В августе совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry в России преодолели рубеж 400 тыс. новых автомобилей с момента выхода на российский рынок в 2002 году. Как отмечается, Camry – это каждый пятый автомобиль, проданный компанией Toyota за все время своего официального присутствия в России, сообщает пресс-служба японской марки.

С 2008 года Toyota Camry неизменно является самой продаваемой моделью в своем сегменте. Годовые продажи Camry в России еще в 2012 году превысили 30-тысячную отметку, при этом доля модели в своем сегменте начиная с 2013 года стабильно превышает 30%. Самой востребованной Camry в России стало седьмое поколение модели (198 тыс. 825 проданных автомобилей). Продажи шестого поколения составили 121 тыс. 294 автомобиля, пятого – 32 тыс. 553 единицы.

Текущее, восьмое поколение Camry, представленное в России весной 2018 года, имеет все шансы достичь еще более высоких результатов: к середине августа 2019 года, то есть чуть более чем за год, продажи текущей модели превысили 47 тыс. машин. При этом по итогам восьми месяцев 2019 года было продано 22 тыс. 333 автомобиля Toyota Camry, а доля модели в сегменте достигла 42,5%.

Как отмечается, популярностью на российском рынке пользуются Camry в комплектациях с инновационными системами мультимедиа и безопасности. Так, еще в 2016 году Camry стала первым автомобилем на российском рынке с предустановленными сервисами «Яндекса». За три года продажи комплектаций с мультимедийным навигационным блоком, разработанным совместно с компанией «Яндекс», были проданы в количестве 17 тыс. 397 штук. За активную безопасность восьмого поколения бизнес-седана отвечает новейший комплекс систем Toyota SafetySense (TSS). Продажи Camry c TSS, который помог модели получить 5 звезд в американском рейтинге безопасности NHTSA, составили 34 тыс. 242 автомобиля, или 73% от всех совокупных продаж текущего поколения.

Добавим также, что в 2007 году Toyota Camry локализована в России, на текущий момент производится на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. В 2017 году завод был модернизирован в соответствии с мировыми стандартами производства бренда Toyota, что было необходимо для производства текущего поколения бизнес-седана. С момента старта производства с конвейера завода сошло более 300 тыс. автомобилей Camry.

В настоящее время стоимость Toyota Camry в начальной комплектации «Стандарт» с двигателем 2,0 л (150 л.с.) составляет 1 млн 573 тыс. рублей. Топовая версия Executive Safety с двигателем 3,5 л (249 л.с.) предлагается за 2 млн 499 тыс. рублей. Модель предлагается на российском рынке с тремя бензиновыми двигателями – рядными «четверками» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и новым топовым 3,5-литровым V6 (249 л.с.). Все версии Toyota Camry комплектуются автоматическими трансмиссиями. 6-ступенчатая АКП зарезервирована за моделями с двигателями объемом 2,0 и 2,5 л, новая 8-ступенчатая АКП Aisin предназначена для машин с мотором V6.

Уже базовая версия «Стандарт» с 2,0-литровым мотором и 6-ступенчатой АКП включает светодиодную оптику (ближний и дальний свет, дневные ходовые огни, противотуманные фары), легкосплавные колесные диски R16 c полноразмерной запаской на литом диске, 2-зонный климат-контроль, запуск двигателя кнопкой, электропривод стекол и зеркал, обогрев передних сидений и зоны покоя дворников лобового стекла, 6 подушек безопасности, систему динамической стабилизации VSC+ и многое другое.