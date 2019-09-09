В АСЕА назначен новый генеральный директор

Европейская Ассоциация автопроизводителей (ACEA) объявила о назначении нового генерального директора. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации. 1 октября Эрик-Марк Уитема (Eric-Mark Huitema) сменит на этом посту Эрика Йоннарта (Eric Jonnaert), возглавлявшего ассоциацию в течении последних шести лет.

Эрик-Марк Уитема пришел в АСЕА из IBM, где он исполнял обязанности руководителя направления глобального интеллектуального транспорта. До этого он также работал в сфере информационных технологий, в том числе в интернет-стартапе Chello Beneluxe, соучредителем которого выступали EDS International и Philips Electronics.

«Поскольку будущее автомобильной промышленности тесно связано с цифровыми технологиями, опыт г-на Уитема будет необходим для важных преобразований в дальнейшем», - прокомментировал назначение Карлос Таварес, президент АСЕА и председатель PSA Group.

Сам Уитема сказал по этому поводу следующее: «Я с нетерпением жду возможности помочь отрасли справиться с новыми вызовами и обеспечить ей лидерство на мировой арене».

Примечание: ACEA представляет 15 крупнейших европейских производителей автомобилей, фургонов, грузовых автомобилей и автобусов: BMW Group, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Jaguar Land Rover, PSA Group , Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars и Volvo Group.