КАМАЗ снизил прогноз своих продаж в России в 2019 году

КАМАЗ снизил прогноз собственных продаж в России в 2019 году максимум до 30 тысяч машин. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Когогин.

"В общей сложности мы оцениваем продажи КАМАЗа в России минимум в 28,5 тысяч - максимум в 30 тысяч единиц, 5 тысяч мы рассчитываем продать на экспортных рынках", - цитирует главу КАМАЗа агентство "Интерфакс". Согласно ранее утвержденному бизнес-плану КАМАЗа на 2019 год, планировалось продать всего 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке и 5 тысяч - за рубежом.

В целом российский рынок тяжелых грузовиков в этом году КАМАЗ оценивает в объеме до 58 тыс. машин, что ниже, чем в прошлом году, "но лучше пессимистичного сценария" компании, отметил С.Когогин.

Он также отметил, что в компании не ожидают "сверххорошего" финансового результата в 2019 году из-за низкого рынка, большой инвестиционной нагрузки и долгов по лизингу автобусов, которые накопила администрация Набережных Челнов (свыше 700 млн руб.). Вместе с тем глава КАМАЗа отметил, что компания рассчитывает на положительное влияние на финрезультаты сезонного повышенного спроса в четвертом квартале.

"Кроме того, на второе полугодие у нас ложится основной пул контрактов по экспорту: мы подписали крупные контракты в Туркмении (в этом году задача поставить туда почти 900 автомобилей), идет активно работа по рынку Узбекистана (контракты на более 1 тыс. единиц), традиционно рассчитываем на рынок Казахстана. Подписаны контракты на Вьетнам, сейчас приступаем к отгрузке", - сообщил С.Когогин.

Ранее КАМАЗ рассчитывал получить в 2019 году чистую прибыль в размере 500 млн рублей, выручку - 197 млрд рублей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за восемь месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 48,9 тыс. единиц – на 3,3% меньше, чем годом ранее. Лидерство на рынке грузовиков традиционно удерживает КАМАЗ, чья реализация в отчетный период выросла на 9,9% до 17282 машин.

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