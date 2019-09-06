Новая Mazda3 седан поступит в продажу в октябре

Российские дилеры Mazda с 1 октября начнут продажи новой Mazda3 в кузове седан. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель Skyactiv-G, который развивает мощность 120 л.с. и работает в паре с автоматической коробкой передач. Новая Mazda3 оснащена системой G-Vectoring Control Plus, которая предлагает улучшенные алгоритмы в экстремальных условиях движения при перестроениях и поворотах.

Для российской версии седана Mazda3 в комплектации Active будет доступен двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, многофункциональный 8.8" TFT-дисплей мультимедийной системы с CarPlay и Android Auto, проекционный экран на лобовое стекло и светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар.

Напомним, в июле на российском рынке стратовали продажи новой Mazda3 в кузове хэтчбек. По расчетам Mazda Motor Rus, соотношение продаж хэтчбека и седана останется на прежнем уровне, и седан сохранит за собой 60% от всего объема Mazda3.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Mazda реализовали 18841 автомобиль, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda на российском рынке остается кроссовер CX-5.