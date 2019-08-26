Российский рынок новых грузовиков в августе увеличился почти на 6%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,6 тыс. единиц, что на 5,6% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественный KAMAZ, на долю которого в последний летний месяц пришлось 35%. В количественном выражении это составляет 2,3 тыс. экземпляров – на 26,5% больше, чем в августе 2018-го. Вторую строчку занимает другой российский производитель – GAZ, результат которого составил 825 автомобилей (+19,6%).

Далее в рейтинге располагается немецкий MAN с показателем 446 экземпляров, который тоже демонстрирует рыночный рост в 19,6%. В пятерку лидеров также попадают шведские Volvo и Scania (403 и 370 шт. соответственно). Но если у первого из них рост (+14,5%), то у второго – падение (-26,3%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 8 месяцев нынешнего года российский рынок новых грузовых автомобилей все еще находится «в минусе». Так, его объем за этот период достиг 48,9 тыс. единиц – на 3,3% меньше, чем в январе – августе 2018 года.

Кроме рынка грузовых, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Узнать стоимость любой модели в различных комплектациях можно на сайте «Цена Авто».