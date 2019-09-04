Рынок новых LCV в августе вырос на 7%

Российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем этого рынка в августе текущего года составил 9,9 тыс. единиц, что на 6,9% выше результата годичной давности.

Лидером российского рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось 45% от общего объема. В количественном выражении это составило 4,4 тыс. экземпляров, что на 8,3% больше, чем в августе 2018 года. Вторую строчку занимает УАЗ, объем реализации которого вырос незначительно, всего на 1,1% до 1,4 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров американский Ford с показателем в 1,3 тыс. проданных машин (+41,2%).

В августе в ТОП-5 лидеров рынка легкой коммерческой техники также вошли отечественная марка LADA (908 шт.; -9%) и немецкий Volkswagen (477 шт.; +13,3%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что за 8 месяцев 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в нашей стране снизился на 3,8% до 69,2 тыс. единиц.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».