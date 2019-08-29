Рынок автомобилей с пробегом в августе вырос на 2%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам августа 2019 года составил 501,7 тыс. единиц, что на 1,7% больше результата годичной давности.

Почти четверть российского рынка подержанных легковых машин приходится на отечественную марку LADA. В последний месяц лета объем перепродаж вазовских автомобилей достиг 124,4 тыс. штук – на 0,9% меньше, чем в августе 2018 года. Далее в марочном рейтинге традиционно располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых за прошлый месяц составили 54,8 и 27,9 тыс. автомобилей соответственно. При этом Toyota демонстрирует положительную динамику (+0,3%), а Nissan - отрицательную (-0,3%). Замыкают пятерку лидеров два корейских бренда – Hyundai (26,5 тыс. шт.; +7%) и KIA (25,3 тыс. шт.; +14,2%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам восьми месяцев 2019 года рынок легковых автомобилей с пробегом все еще находится в небольшом «минусе» (-0,1%). При этом в январе – августе его объем достиг почти 3,5 млн единиц.

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