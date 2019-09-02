В России началось производство обновленного Ford Transit

Завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Первые автомобили уже отгружены клиентам в официальные Transit-центры, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Обновленный Ford Transit получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

Линейка базовых версий Ford Transit включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси со всеми типами привода. В прошлом году линейка пополнилась фургоном с длинной базой и средней крышей, а также переднеприводным фургоном с увеличенной до 3500 кг максимальной разрешенной массой, усиленной подвеской и 16-дюймовыми колесами. Кроме того, ведется работа по расширению линейки специального и социального назначения на базе Ford Transit специально для нужд государственных и частных заказчиков. Сегодня насчитывается свыше 55 таких модификаций – от школьных автобусов до автомобилей скорой помощи и автолавок. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).



По итогам восьми 2019 года продажи легких коммерческих автомобилей Ford Transit на российском рынке выросли на 7% и составили 7267 единиц. В результате Ford Transit сохраняет лидерство в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

Как сообщалось ранее, в планах совместного предприятия Ford Sollers увеличить объемы производства, что позволит Ford Transit не только сохранить позицию лидера среди иностранных моделей LCV на российском рынке, но и увеличить долю в сегменте.

Напомним, что «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, в июне 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России. Кроме того, проект предусматривает реализацию синергии между модельным рядом УАЗ и Ford Transit в части локализации ключевых узлов и агрегатов, а также развития дистрибуции автомобилей и продвижения на рынке полной гаммы легких коммерческих автомобилей во всех ценовых сегментах. СПИК, подписанный «Соллерс» в консорциуме с Ульяновским автозаводом и «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создается новое СП Ford Sollers в России, предусматривает общий объем инвестиций в размере 7,5 млрд рублей и позволит компаниям сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.