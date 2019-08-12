Land Rover представил новый Defender

Компания Land Rover представила новый Defender на международном автосалоне во Франкфурте. Автомобиль будет доступен в двух версиях кузова: 90 и 110. Первая обеспечит возможность установки до шести кресел, в то время как Defender 110 предлагает пять или шесть кресел или конфигурацию сидений 5+2, сообщает пресс-служба британской марки. Новый Defender будет предлагаться в комплектациях Standard, S, SE, HSE и Defender X. Эксклюзивная версия First Edition будет доступна в течение первого года производства.

Новая архитектура D7x от Land Rover создана на базе легкой полностью алюминиевой монококовой конструкции. Новый Defender получит широкую линейку передовых бензиновых и экологичных дизельных двигателей, к которой в следующем году присоединится версия подзаряжаемого гибрида (PHEV).

Новый Defender, оснащенный постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой, способен буксировать прицепы массой до 3500 кг и выдерживать максимальную статическую нагрузку на крышу в 300 кг.

Defender также стал первым Land Rover, получившим передовую технологию Configurable Terrain Response, которая позволяет владельцам настроить целый ряд систем, чтобы максимально точно соответствовать любым условиям. Новый режим «Брод» оптимизирует характеристики автомобиля для преодоления бродов и тем самым гарантирует уверенность водителя при форсировании водных преград. Благодаря передовым решениям, Defender гарантирует максимальную глубину преодолеваемого брода до 900 мм.

Высокофункциональный дизайн салона дополнен, в частности, инновационной мультимедийной системой Pivi Pro. Кроме того, технология обновления беспроводным путем (SOTA) с 14 бортовыми электронными модулями позволяет владельцам Defender получать последние версии программного обеспечения в любой точке планеты.

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