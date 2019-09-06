LADA Granta - cамый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией

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LADA Granta - cамый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией

Специалисты сайта «Цена Авто» провели исследование автомобильного рынка России и выяснили, что самую низкую стоимость* среди автомобилей с автоматической трансмиссией имеет отечественный седан LADA Granta.

В сентябре минимальная цена этой модели составила 546 500 рублей. Это стоимость автомобиля в базовой комплектации Classic/Optima с двигателем 1,6 л (106 л.с.) и АМТ.

О том, какие еще легковые автомобили с «автоматом» входят в число наиболее доступных на российском рынке, можно узнать здесь.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены автоматическая трансмиссия акп коробка-автомат lada lada granta

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