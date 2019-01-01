АВТОВАЗ прогнозирует небольшое падение российского авторынка в 2019 году

АВТОВАЗ прогнозирует, что объем продаж легковых автомобилей и LCV в 2019 году в России будет несколько ниже, чем годом ранее. Такое мнение высказал президент компании Ив Каракатзанис в интервью телеканалу "Россия-24".

"В 2018 году рынок показывал рост 12,8%, в начале 2019 года это был умеренный рост, затем после остановки мер господдержки рынок начал снижаться, - цитирует главу АВТОВАЗа агентство "ТАСС". - Что мы видим на весь 2019 год - рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году". При этом Ив Каракатзанис отметил, что ситуация на авторынке в 2020 году будет в значительной мере зависеть от мер господдержки.

Он также сообщил, что старт продаж седана Lada Granta в версии Drive Active состоится в ближайшие недели, а Vesta с автоматической трансмиссией - в ближайшие месяцы.

По итогам восьми месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля (-2,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Как прогнозируют в АЕБ, даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, – повторение результата продаж прошлого года (1,8 млн машин).

Российские дилеры LADA в январе-августе реализовали 233684 автомобиля, что на 2,5% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 21% против 20% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлер АВТОВАЗа LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, за восемь месяцев 2019 года своих покупателей нашли 85766 автомобилей этого семейства, что на 42% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 года – смотрите в «Календаре новинок».