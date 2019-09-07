Стали известны подробности о новом Toyota RAV4 для России

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения. Производство новинки стартует 1 октября на заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Как пишет «За рулем.РФ», новый Toyota RAV4 будет оснащаться в России бензиновыми двигателями серии Dynamic Force объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.). Первый мотор будет поставляться с вариатором, а второй – с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Новый Toyota RAV4 будет доступен как в переднеприводной, так и полноприводной версиях, причем для автомобиля предусмотрены две системы полного привода для разных уровней комплектаций.

В ОТТС нового Toyota RAV4 перечислены также системы, которыми автомобиль будет оснащаться во всех комплектациях. Среди них обязательная к установке ЭРА-ГЛОНАСС, системы стабилизации и помощи при экстренном торможении с функцией распределения усилий по колесам. Также все машины получат датчики давления воздуха в шинах, антипробуксовочную систему и систему помощи при начале движения на склоне. Кроме того, в базовое оснащение войдут обогревы передних сидений, аудиосистема и стояночный тормоз с электроприводом. Уже в базовой комплектации автомобиль имеет светодиодную оптику.

Построенный на платформе инновационной архитектуры TNGA, новый RAV4 получит совершенно новый внедорожный дизайн, увеличенные габариты, улучшенную геометрическую проходимость, более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести и улучшенную управляемость.

Цены на новый Toyota RAV4, а также оснащение других комплектаций будут объявлены в октябре. В настоящее время у российских дилеров еще доступен кроссовер четвертого поколения, стоимость которого составляет от 1 млн 616 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года продажи Toyota RAV4 на российском рынке составили 19597 автомобилей, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате Toyota RAV4 вошел в ТОП-15 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».