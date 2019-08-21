Правительство может вновь повысить утилизационный сбор на автомобили

Минпромторг подготовил и направил в правительство предложения по очередному повышению ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года. Индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин, пишет газета «Коммерсант». Повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.

Напомним, утилизационный сбор был введен в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок, а локализованным в России автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии. Компенсация происходит автоматически при каждом увеличении сбора. За январь–май 2019 года, по данным агентства «АВТОСТАТ», доля импортных машин на российском рынке составила 15%.

В 2016 году сбор уже был проиндексирован на 65%. В правительстве объясняли это девальвацией рубля, а участники рынка считали компенсацией очередного снижения пошлин в рамках вступления в ВТО. В 2018 году сбор был еще раз повышен с 1 апреля, в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. После этого увеличились и цены на автомобили.

Повышение ставок утильсбора в 2019 году, по оценкам Минпромторга, в среднем составит около 80%, говорит один из источников. Другие собеседники издания уточняют, что индексация вновь будет неравномерной. Так, на легковые автомобили рост составит в среднем 110%, минимальной индексация будет для машин с объемом двигателя меньше 1 литра (около 46%), максимальная – с двигателем более 3,5 литра (145%).

Источники в отрасли говорят, что расчеты еще должны оценить в ФТС, также нужно учитывать фактор акциза, который рассчитывается от мощности автомобиля (в лошадиных силах), исполняя, как и утильсбор, роль барьера для импорта. Его принимали во внимание при индексации 2018 года, отмечают собеседники издания. По их мнению, решение о величине сбора появится к декабрю.

Утильсбор заложен в стоимость всех автомобилей, в том числе и произведенных в РФ, его доля в цене составляет несколько десятков тысяч рублей, отмечает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Удорожание импортных автомобилей на фоне повышения ставок сбора может потянуть за собой рост цен и на локализованные машины, потому как прямых компенсаций утильсбора формально нет, добавляет эксперт. По его мнению, на фоне снижения доходов населения резкое повышение цен отпугнет покупателей, поэтому ряд концернов пойдет на постепенное повышение – в целом на 2-4%.