«Группа ГАЗ» улучшила прогноз рынка LCV на 2019 год

«Группа ГАЗ» улучшила прогноз рынка легких коммерческих грузовиков (LCV) после распоряжения правительства выделить 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин «скорой помощи», заявил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

«Первая половина года прошла очень сложно. Она показала, что рынок легких коммерческих грузовиков снизился на 7%. До конца года мы прогнозировали, что рынок опустится до 11,5%. Но правительство приняло решение о федеральной программе закупки школьных автобусов и автомобилей «скорой помощи», что примерно позволит, наверное, удержать его на уровне минус 7%», – цитирует В.Сорокина агентство «Финмаркет».

По его словам, в сложившихся условиях «Группа ГАЗ» увеличила долю на рынке по автомобилям формулы 4x2 на 2%, формулы 4x4 – примерно на 1%.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за семь месяцев 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в России составил 59225 единиц, что на 5,5% меньше по сравснению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ранее правительство утвердило распределение автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов по субъектам Российской Федерации в рамках, выделенных ранее Минпромторгу России 10 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. В 2019 году будет осуществлена поставка 1549 автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С и 2451 школьных автобусов различной вместимости в более чем 75 субъектов.

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