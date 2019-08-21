Раскрыты подробности о самом мощном Rolls-Royce Cullinan

В открытой базе Росстандарта появилось расширенное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Главным дополнением в нем стала модификация Black Badge – эту приставку британская компания дает самым мощным и драйверским исполнениям своих машин, пишет издание «Авторевю». Такая версия уже есть у моделей Ghost, Wraith и Dawn, а вот Rolls-Royce Cullinan Black Badge официально еще даже не представлен – и российский сертификат досрочно раскрыл информацию о двигателе этого кроссовера.

Базовый Cullinan имеет битурбомотор V12 каноническим для марки объемом 6,75 л, который выдает 571 л.с. и 850 Нм. А для версии Black Badge, судя по ОТТС, его форсировали до 600 л.с. и 900 Нм. Двигатель обзавелся новым блоком управления и иной выпускной системой, но турбокомпрессоры BorgWarner остались стандартными.

Также версия Black Badge, скорее всего, будет иметь перенастроенные подвеску и рулевой механизм, а также получит черный декор на кузове и в салоне. Однако подробностей придется подождать: премьера новой модификации должна состояться в ближайшие месяцы.

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