Subaru в августе увеличила продажи в России на 7%

сегодня, 15:57 304 0

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Автомобильный рынок России - 2019
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Российские дилеры Subaru в августе реализовали 695 автомобилей – на 7% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Subaru в нашей стране составили 4606 машин, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в августе составили 524 единицы (+36%). Второе место занял компактный кроссовер XV с показателем 80 машин (-42%). Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback, чья реализация составила 66 автомобилей (-31%).

Седан бизнес-класса Subaru Legacy по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 22 экземпляров (-15%). Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI продаются в единичных экземплярах – в августе они нашли в общей сложности 3 владельцев.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи subaru

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