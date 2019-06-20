Центр дизайна KIA возглавил Карим Хабиб из Infiniti

Компания KIA Motors назначила Карима Хабиба старшим вице-президентом и руководителем центра дизайна KIA. Он будет контролировать работу команд отвечающих за экстерьер, интерьер, подбор материалов и цветов, а также внесет свой вклад в определение будущей стратегии дизайна бренда KIA. Г-н Хабиб будет подчиняться Люку Донкервольке, исполнительному вице-президенту и главному дизайн-директору Hyundai Motor Group, который курирует дизайн брендов KIA, Hyundai и Genesis.

Родившийся в Ливане, Карим Хабиб изучал машиностроение в Университете Макгилла в Канаде, а также Транспортный дизайн в Колледже дизайна Art Center в Калифорнии, сообщает пресс-служба KIA Motors. Свою карьеру он начал в 1998 году в BMW в отделе перспективных разработок, где занимался разработкой дизайна для предыдущего поколения BMW 7 серии и концепта CS. В 2009-2011 гг. возглавлял отдел передового концепт-дизайна в Daimler, где работал над дизайном нынешнего Mercedes-Benz C-Class и дизайном Smart. Затем Карим Хабиб возглавлял отделение дизайна BMW в Мюнхене, где был ответственным за производство и разработку концепт-каров – таких, как X1, X2 и CSL Hоmage. До прихода в KIA Motors предыдущая роль Карима Хабиба была – исполнительный директор по дизайну в Infiniti Motor Company. В Infiniti к числу проектов, над которыми он успел поработать, можно отнести Project Black S, QX Inspiration и Qs Inspiration. Последним проектом Хабиба в Infiniti было «внедорожное купе» QX55.

Исполнительный вице-президент и главный дизайн-директор Hyundai Motor Group Люк Донкервольке выразил уверенность в том, что Карим Хабиб станет еще одним активом для бренда KIA с его международным опытом и глобальным опытом. Он присоединяется к KIA в ключевой момент развития компании, чтобы привести бренд в будущее мобильности и укрепить молодую и мотивированную команду дизайнеров, которая выиграла множество международных наград.

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