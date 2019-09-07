«Автонет» готов запустить на трассы караваны беспилотных грузовиков

Рабочая группа «Автонет» (подведомственная Минпромторгу и НП «Глонасс») планирует запустить на федеральных трассах России платунинг - совместное следование беспилотного каравана грузовиков, от 8 до 25 штук в колонне.

Как пишут «Известия», получившие комментарии специалистов по готовящемуся эксперименту, в случае его успеха и дальнейшего тиражирования - расходы на доставку товаров из точки А в точку В станут значительно ниже. Опыт Финляндии, которая в этом направлении продвинулась дальше других стран, подтверждает, что это работает.

В числе плюсов платунинга называется экономия топлива (ведомые грузовики в плотной колоне меньше страдают от сопротивления воздуха), снижение заторов за счет плотности грузовых конвоев, отсутствие водителей на магистральных маршрутах (они нужны только в хабах и до момента появления полноценных автопилотов). В более далекой перспективе, полагают инициаторы проекта, беспилотники отнимут работу у дальнобойщиков, соответственно, отправитель груза будет экономить на зарплате водителей.

Как сообщили журналистам представители «Автонет», на данный момент все технически готово к началу такого эксперимента в России - есть правовое поле в виде постановления правительства, определены участки трасс для тестирования, необходимо только одобрение Минтранса. Они утверждают, что любой разработчик автоматизированных автомобилей в России уже имеет возможность пройти сертификацию и начать тесты. Свое намерение по участию в таких тестах подтвердили российские офисы грузовых производителей Scania и Volvo.

Напомним, что пока речь идет о тестовом режиме, и наличие водителя в кабине каждого платунингового грузовика-участника обязательно. В случае опасности он будет брать управление на себя. Но вот в Финляндии, где подобные караваны «накрутили» миллионы тестовых километров, уже допускается отсутствие водителя в кабине автономно движущегося беспилотника.

Отметим, что у данного эксперимента есть и противники. Некоторые специалисты считают, что российские дороги не готовы к путешествиям подобных караванов. Вероятно, для них может понадобиться строительство отдельных выделенных полос. Потому что невозможно предсказать, что случится, если кто-то из других участников дорожного движения попытается встроиться в конвой фур. Опять же, всю экономию от совместного движения может свести на нет какой-нибудь трактор, движущийся со скоростью 30 км/ч по двухполосной трассе, в том же направлении, что и караван.