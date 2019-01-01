Российский авторынок в августе поднялся на второе место в Европе

Автомобильный рынок России, который в августе несколько замедлил падение, по итогам прошлого месяца поднялся на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», наша страна смогла улучшить свои позиции в «европейском первенстве», прежде всего, благодаря традиционному для Европы летнему снижению спроса на автомобили.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в августе стала Германия, где было продано 313748 машин (-0,8%). Таким образом, продажи автомобилей вновь достигли высокого уровня, второй раз превысив 300-тысячную отметку по итогам последнего летнего месяца, отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на вторую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 135 тыс. единиц (без учета LCV).

Третий результат показала Франция – 129259 автомобилей (-14,1%). Как отмечают во Французской торговой палате (CCFA), отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд. Далее идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 92573 машины (-1,6%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), август традиционно отличается сезонным падением спроса, при этом продажи практически остались на рекордном уровне прошлого года, когда на рынке наблюдался ажиотаж перед грядущими изменениями в законодательстве по сертификации автомобилей.

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия с показателем 88939 реализованных автомобилей (-3,1%). Таким образом, после июльского роста продаж вновь зафиксирован отрицательный результат, что в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA) отчасти связывают с тем, что на потребительские настроения мог оказать влияние правительственный кризис. Добавим также, что испанский авторынок в августе снизился на 30,8% и составил 74490 машин.