Skoda в августе увеличила продажи в России на 4%

Российские дилеры Skoda в августе реализовали 7007 автомобилей – на 3,9% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи чешской марки в нашей стране составили 54142 машины, что на 8,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,9% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в августе остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 2689 покупателей (-6%). Второе место сохраняет внедорожник Kodiaq, чьи продажи выросли на 23% до 2296 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки Skoda Octavia с показателем 1923 проданных автомобиля (+4%). Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb составила 99 машины (-31%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоялась в мае. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.