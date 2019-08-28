LADA XRAY Cross с МКП получил обновленную мультимедийную систему

Внедорожный хэтчбек LADA XRAY Cross в комплектации с механической коробкой передач получил обновленную мультимедийную систему с Android Auto и Apple Car Play. Ранее она устанавливалась только на версию LADA XRAY Cross с вариатором. Эту информацию порталу «Лада.Онлайн» подтвердили в пресс-службе АВТОВАЗа. В результате стоимость комплектации Luxe Prestige у LADA XRAY Cross с МКПП увеличилась на 3 тыс. рублей и теперь составляет 921,9 тыс. рублей. Вместе с этим комплектация LADA XRAY Cross с вариатором «Prestige Connect» переименовали в «Prestige», оснащение и цена не изменились.

Напомним, системы Apple CarPlay и Android Auto отвечают за синхронизацию данных между мобильным устройством и медиасистемой в автомобиле. На экран развлекательного комплекса выводятся функции смартфона, что позволяет водителю меньше отвлекаться от дороги. Помимо обновленного программного обеспечения мультимедийная система получила новый экран с высоким разрешением и возможностью реакции сразу на несколько прикосновений (multitouch), а также более эффективный микрофон обратной связи.



В настоящее время внедорожный хэтчбек LADA XRAY Cross предлагается от 759,9 тыс. рублей до 971,9 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года продажи LADA XRAY на российском рынке составили 18912 автомобилей, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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