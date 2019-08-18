Datsun on-DO – самая доступная иномарка на российском рынке

сегодня, 09:27 3714 0

Datsun on-DO

Согласно данным мониторинга, проводимого специалистами сайта «Цена Авто», самую низкую стоимость* среди новых иномарок, предлагаемых на российском рынке, имеет седан Datsun on-DO.

Так, в сентябре минимальная цена этой модели составила 490 тыс. рублей. За такую сумму покупатель может рассчитывать на автомобиль в базовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (87 л.с.) и механической КП.

О том, какие еще легковые автомобили иностранных марок входят в число наиболее доступных на российском рынке, можно узнать здесь

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены datsun datsun mi-do

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