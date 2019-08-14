Новый KIA Mohave доберется до России в 2020 году

Компания KIA начала продажи в Корее нового рамного внедорожника KIA Mohave, получившего на корейском рынке обозначение Mohave Master. На российский рынок выход новинки запланирован на 2020 год, информация о версиях для России будет представлена позднее, сообщает пресс-служба корейской марки.

Дизайн передней части нового Mohave отличает широкая решетка радиатора, причем на корейском рынке на ней будет размещена эксклюзивная эмблема модели. Корма украшена крупными задними фонарями, вертикальная «световая подпись» которых перекликается с рисунком головной оптики. Наружный обвес, защищающий пороги и арки, выполнен двухкомпонентным. Габаритная длина нового Mohave составляет 4930 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1790 мм. Колесная база равна 2895 мм.

На внутреннем рынке новый Mohave предлагается только с одним вариантом двигателя – дизельным 3,0-литровым V6. Его максимальная мощность составляет 260 л.с., а крутящий момент – 560 Нм. Двигатель агрегатируется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник получил систему полного привода с электронным управлением.

Что касается систем безопасности, на рынке Кореи новый Mohave оснащается системой предотвращения фронтальных столкновений, ассистентом поддержания движения в полосе (LKA) и ассистентом следования в полосе движения (LFA), ассистентом выезда с парковки задним ходом (RCTA), ассистентом предотвращения столкновения с объектом в слепой зоне (BCAA), системой контроля внимания водителя (DAW) и ассистентом управления дальним светом (НВА). Помимо этого, для новинки будут предложены интеллектуальный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения (SCC) или интеллектуальный круиз контроль с использованием информации навигации (NSCC), а также такие высокотехнологичные системы, как ассистент движения по автомагистрали (HDA). KIA Mohave будет комплектоваться системой бесключевого доступа с электроприводом двери багажного отсека. Для обеспечения дополнительной безопасности водителя и пассажиров предусмотрена также система безопасного выхода из автомобиля Safe Exit Assist.

Напомним, в настоящее время рамный полноприводный внедорожник KIA Mohave предлагается на российском рынке по цене от 2 млн 619,9 тысяч до 3 млн 049,9 тыс. рублей, без учета спецпредложений. Автомобиль доступен в России с дизельным двигателем V6 рабочим объемом 3,0 л мощностью 250 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года продажи внедорожников KIA Mohave на российском рынке составили 558 автомобилей (-28%).

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