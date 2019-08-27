В ГИБДД предложили усложнить получение водительских прав и добавить категории

На сайте regulation.gov.ru опубликован проект масштабной реформы, связанной с получением водительских прав разных категорий.

На данном этапе проект федерального закона, который получил название «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» по вопросам допуска к управлению транспортными средствами», находится в стадии публичного обсуждения и проходит проверку на антикоррупционную составляющую. Однако уже сейчас опубликованный текст проекта позволяет судить, насколько серьезно проработали в ГИБДД существующую систему получения водительских прав и вцелом подготовки водителей.

Так, например, предлагается усложнить получение прав на вождение мотоцикла. Категорию А можно будет открыть, научившись перед этим водить мотоцикл малой мощности (А1). Права категории А1 (легкие мотоциклы с двигателем объемом до 125 куб. см) и категории М (мопеды с двигателем до 50 куб. см) можно будет получить в 16 лет, а категории А (общая категория для всех мотоциклов) - только с 20 лет. При этом даже достигшим 20 лет в течение 2 лет необходимо будет ездить на маломощном тяжелом мотоцикле, для этого будет введена новая категория А2.

Что касается вождения легковых автомобилей, то здесь намечается даже некоторое послабление существующего возрастного ограничения. Сейчас, сдав экзамены на права категории B в 17 лет, юным автомобилистам приходится целый год ждать, пока им разрешат сесть за руль. В новом проекте заложена несколько иная схема. Согласно ей, начинающему водителю, не достигшему 18 лет, можно будеть доверить управление транспортным средством, но при условии, что его будет сопровождать более опытный автомобилист.

Как пишет «Коммерсант», данное нововведение взято из зарубежной практики: «Вождение в сопровождении для 17-летних было введено в Австрии - в качестве сопровождающего лица выступает близкий родственник, квалифицированный водитель с большим стажем вождения, не имеющий серьезных нарушений. Когда такую систему ввели в Австрии, то выяснилось, что эта категория водителей - самая безопасная, так как под присмотром родителей ездят все очень аккуратно и постепенно набираются необходимого опыта».

Что касается вождения грузовиков и автобусов, здесь тоже предлагается ряд изменений. Так, например, невозможно будет получить права категорий С (грузовики массой от 3,5 т) и категории D (автобусы с 8 и более местами), не имея опыта вождения легковой машины в течение 1 года. При этом при осутствии стажа минимальный возраст для получения таких прав тоже предлагают повысить: для грузовиков - с 18 до 21 года, для автобусов - с 18 до 24 лет.

«Лицам, сдавшим экзамены на право на управление транспортными средствами категории DЕ на сочлененном автобусе, предоставляется право на управление транспортными средствами данной категории только на сочлененном автобусе», - в проекте закона содержится целый ряд положений подобного типа для разных категорий водительских прав.

В федеральный закон «О безопасности дорожного движения» предлагают также внести целый блок, касающийся прав, выданных за границей, а также их обмена - по истечении срока их действия. Так, например, обмен иностранных удостоверений категорий С и D на российские будет происходить только после обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД. Граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, как и сейчас, смогут пользоваться национальными правами, получать российские им не потребуется.

Национальное водительское удостоверение, не соответствующее требованиям международных договоров Российской Федерации, а также выданное в иностранном государстве, не являющемся совместно с Российской Федерацией участником международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения, признается действительным для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации на основе взаимности при условии, если оно предъявляется вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык, за исключением случаев, если в данном водительском удостоверении все записи составлены на русском языке.

Если предлагаемые изменения будут приняты, закон вступит в силу в течение года после его официального опубликования.