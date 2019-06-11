Iveco намерен расширить производство в России

Итальянский автопроизводитель Iveco намерен наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей, среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом газете «Ведомости» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта, добавив, что для расширения производства итальянский автоконцерн ищет локального партнера, способного производить всю гамму грузовиков Iveco.

В «Ивеко Руссия» рассчитывают, что реализация проекта позволит в течение 3–5 лет как минимум вдвое увеличить продажи в России. По оценкам компании, в 2019 году продажи автомобилей Iveco разных типов в России составят около 2300 единиц.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за семь месяцев 2019 года компания Iveco реализовала в России 1057 грузовых и легких коммерческих автомобилей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, с 1994 года сборочный завод «ИВЕКО-АМТ» в г. Миасс производит грузовые автомобили по лицензии компании Iveco. В настоящее время модельный ряд «ИВЕКО-АМТ» включает более 400 различных модификаций внедорожных автомобилей Iveco Trakker, среднетоннажных Eurocargo и магистральных тягачей Stralis. Актуальным направлением деятельности предприятия является производство автомобилей, работающих на сжатом природном газе (метане), которые с 2014 года стали доступны для заказа.

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