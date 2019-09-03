GM-АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей после недельного простоя

GM-АВТОВАЗ сегодня возобновил производство автомобилей Chevrolet Niva после остановки конвейера на неделю для оптимизации спроса. Об этом агентству "ТАСС" сообщили в пресс-службе предприятия, напомнив, что производство было остановлено со 2 сентября из-за низкого спроса на внедорожник Chevrolet Niva.

По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 13770 автомобилей (-25%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, ранее GM-АВТОВАЗ провел испытания и обновил программное обеспечение электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva. Как отмечается, изменение обеспечит владельцам автомобиля улучшенную динамику, уверенный разгон и дополнительный комфорт при езде на Chevrolet Niva в городе и на трассах при сохранении оптимального расхода топлива. Вместе с тем обновление не влияет на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5. В ходе тестирования удалось подтвердить улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя.

В настоящее время стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляет от 680 тысяч до 810 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

В каких городах есть дилерские центры Chevrolet, можно узнать на сайте «Цена-Авто».