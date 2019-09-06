Haval стал лидером продаж среди китайских брендов в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что за 8 месяцев 2019 года Haval реализовал на российском рынке 5849 автомобилей. Между тем, по этому показателю он стал лидером продаж среди китайских брендов.

Напомним, что по итогам 7 месяцев лидировал Geely, который теперь опустился на второе место. Так, за период с января по август эта марка продала в России 5538 машин. Стоит отметить, что и Haval, и Geely демонстрируют высокий рыночный рост (в 3,6 и 3,5 раза соответственно). При этом лидерство Haval обеспечили августовские продажи (1177 шт. против 716 шт. у Geely).

Третью позицию в «китайском» сегменте удерживает Chery с результатом 3642 реализованных экземпляра – на 3% меньше, чем за январь – август 2018 года. На четвертой строчке – Lifan, который последние несколько лет был самым популярным у россиян автомобильным брендом из КНР. За отчетный период его показатель составил 3238 единиц, что на 67% ниже результата годичной давности. Замыкает пятерку лидеров Zotye (1146 шт.; -36%).

Всего же с января по август в России было продано 22545 автомобилей китайских марок. Это на 2% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

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