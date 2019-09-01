Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 6%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2019 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 1108 единиц. Это на 5,8% выше результата годичной давности (1047 шт.).

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают марке Bentley, на долю которой приходится 35% от общего объема. Это эквивалентно 389 перепроданным экземплярам за отчетный период. Совсем чуть-чуть от лидера отстает модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (387 шт.). Третье место в этом рейтинге занимает бренд Maserati, показатель которого составил 138 машин. Также с января по июль поменяли владельцев 93 автомобиля с пробегом марки Rolls-Royce. Кроме них, в нашей стране было перепродано 45 экземпляров Lamborghini, 41 – Ferrari и 15 – Aston Martin.

Порядка 60% подержанных люксовых машин было куплено в Москве и Подмосковье (487 и 149 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга приобрели 93 таких автомобиля, Краснодарского края – 48. ТОП-5 регионального рейтинга замыкает Чечня (21 шт.). Также стоит отметить Воронежскую (17 шт.), Нижегородскую (16 шт.) области и Ставропольский край (16 шт.). В других субъектах РФ за 7 месяцев нынешнего года было куплено менее 15 автомобилей с пробегом сегмента Luxury.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи люксовых машин с пробегом растут на фоне незначительного падения всего вторичного рынка в стране. Добавим также, что рынок новых автомобилей сегмента Luxury в России тоже падает.

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