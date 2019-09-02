Мировые продажи электромобилей в июле упали впервые в истории после того, как Китай сократил субсидирование их покупок, свидетельствуют данные Sanford C. Bernstein.

Как пишет агентство "Интерфакс", продажи машин с электродвигателями в июле рухнули на 14% - примерно до 128 тыс. штук. В том числе снизились продажи в Китае и Северной Америке, при этом в Европе они увеличились, говорится в отчете аналитической компании.

Наиболее значительные продажи в июле были зафиксированы у американской Tesla Inc. (около 20 тыс. машин) и китайской BYD Co. (порядка 16 тыс. шт.), далее следуют немецкая BMW (примерно 9 тыс. шт.) и еще одна китайская компания BAIC (около 8 тыс. шт.).

В январе-июле глобальный электромобильный рынок вырос на 35%. По оценке экспертов Sanford C.Bernstein, по итогам всего текущего года подъем может составить 23-48% - до 2,4-2,9 млн машин.

"Как и ожидалось, темпы роста рынка упали в июле на фоне сокращения субсидий, - отмечается в отчете компании. - Несмотря на предполагаемое краткосрочное ослабление рынка во втором полугодии 2019 года, мы сохраняем позитивный прогноз по поводу долгосрочного спроса на электромобили".

Как уже ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам июля продажи новых электрокаров в России выросли вдвое, но при этом их объемы остаются еще очень низкими.

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