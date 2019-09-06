Минпромторг в 2019 году осуществит поставку 4 тыс. автомобилей скорой помощи и школьных автобусов

сегодня, 17:01 81 0

Минпромторг в 2019 году осуществит поставку 4 тыс. автомобилей скорой помощи и школьных автобусов

Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России
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В целях оказания поддержки регионам в обновлении парка социально значимой техники Минпромторгом России в 2019 году будет осуществлена поставка 1549 автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С и 2451 школьных автобусов различной вместимости в более чем 75 субъектов.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, больше всего машин медицинской скорой помощи будет направлено в Алтай, Дагестан и Ингушетию – для каждой из них выделено 42 автомобиля. Наибольшее количество школьных автобусов – по 70 штук – получат Дагестан, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский край, Волгоградская и Курганская области.

Правительство утвердило распределение автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов по субъектам Российской Федерации в рамках, выделенных ранее Минпромторгу России 10 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Учитывая сжатые сроки поставки производители соответствующей техники уже начали отгрузку в регионы. В соответствии с поручением Президента России машины медпомощи и школьные автобусы будут закуплены у отечественных поставщиков: ГАЗ, КАВЗ, ПАЗ, УАЗ и «Форд Соллерс Елабуга».

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автобусы легкие коммерческие автомобили спецавтомобили госзакупки

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