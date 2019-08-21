Mercedes-Benz представил в России новый микроавтобус Sprinter Tourist

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Компания Mercedes-Benz Vans в рамках Международной выставки «Комтранс 2019» представила два туристических автобуса на базе нового поколения Sprinter – Comfort и Ultimate. Для этих автобусов специально разработаны дизайн и компоновка салона: анатомические сиденья повышенной комфортности получили новую отделку и сдвигаются в проход, чтобы обеспечить больше пространства соседям. В версии Ultimate у каждого сиденья предусмотрены USB-розетки и столик с креплением для мобильных устройств, пассажирский отсек отделен от водительского, сообщает пресс-служба «Мереседес-Бенц Рус».

За климат в салоне отвечают конвекторные обогреватели и кондиционер с индивидуальными комфорт-блоками. Пол грузового отсека занижен, за счет этого появилось больше места для багажа. Над сиденьем расположены индивидуальные комфорт-блоки и удобные полочки для хранения вещей. Стоимость такого туристического автобуса начинается от 4 млн 300 тыс. рублей.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобили новинки mercedes-benz mercedes-benz sprinter

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