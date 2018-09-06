АВТОВАЗ в сентябре вводит дополнительные смены на линии LADA Granta

В соответствии с планом производства на АВТОВАЗе в сентябре будет организована работа подразделений и выпуск продукции в СКП Kalina в субботы 7, 14, 21 и 28 сентября в дневные смены, говорится на сайте первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа. Как отмечается, работники к работе в выходные дни привлекаются с соблюдением ограничений и требований Трудового кодекса РФ. Компенсация за работу в выходные дни осуществляется в соответствии с действующим коллективным договором. Напомним, в производственном комплексе Kalina в настоящее время выпускаются автомобили семейства LADA Granta и Datsun.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, в августе реализация LADA Granta выросла на 60% и составила 11132 автомобиля. За восемь месяцев 2019 года своих покупателей нашли 85766 автомобилей этого семейства, что на 42% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Российские дилеры Datsun в августе реализовали 1863 автомобиля – на 9% больше, чем годом ранее. По итогам января-августа 2019 года продажи Datsun составили 14523 машины, что на 24% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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