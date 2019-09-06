Volkswagen в августе реализовал корпоративным клиентам 2,7 тыс. автомобилей

сегодня, 13:30 225 0

Volkswagen в августе реализовал корпоративным клиентам 2,7 тыс. автомобилей

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
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Российские дилеры Volkswagen в августе реализовали корпоративным клиентам 2676 автомобилей. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 31,4% от общего объема продаж автомобилей Volkswagen в России, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Напомним, ранее компания Volkswagen объявила о специальном ограниченном предложении для своего бестселлера Polo с АКП в заводской окраске желтого цвета. Цена на модель в данном цвете стартует от 777 тыс. рублей при условии приобретения автомобиля в лизинг, таким образом, выгода при покупке может достигать 88,9 тыс. рублей. Специальным предложением могут воспользоваться юридические лица или индивидуальные предприниматели. На сегодняшний день в России продано уже более 3 тыс. седанов Polo в желтой окраске.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом по итогам августа российские дилеры Volkswagen реализовали 8527 автомобилей, что на 1% меньше по сравнению с результатом годичной давности.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи корпоративные продажи юридические лица volkswagen

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