Продажи автомобилей KIA с пробегом в августе выросли на 31%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам августа реализовали 738 таких машин, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев 2019 года было реализовано 5116 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом (+26%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. К началу августа 2019 года 108 официальных дилеров KIA в России работают по программе «KIA Уверен».

В августе компания KIA изменила условия сертификации автомобилей с пробегом программы «KIA Уверен». Теперь в рамках программы «KIA Уверен» продаются автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км.

Одновременно с этим, компания KIA Motors Rus совместно с ООО «СК Кардиф» запустили программу продленной гарантии «Защита от Поломок» для автомобилей KIA с пробегом. Клиентам предоставляется возможность оформить полис «Защиты от Поломок» при покупке автомобиля по программе «KIA Уверен» с аналогичным заводской гарантии покрытием (программа «Золото») на 1 или 2 года. При покупке KIA с пробегом также можно оформить полис с уменьшенным покрытием (программа «Серебро»). «Защита от Поломок» действует на автомобили не старше 7 лет и с пробегом не более 210 тыс. км на момент страхования.

«Защита от Поломок» позволит клиентам в случаях поломок своего автомобиля не беспокоиться о его ремонте, так как он будет произведен у официальных дилеров KIA, а за ремонт клиент уже заплатил ранее, приобретя «Защиту от Поломок» и заплатив за это значительно меньше денег. Подробные условия и детали по продукту «Защита от Поломок» можно получить в официальных дилерских центрах KIA.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».