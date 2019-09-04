Volkswagen с начала года увеличил продажи в России на 2%

Российские дилеры Volkswagen в августе реализовали 8527 автомобилей, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 2% и составили 66626 машин, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в августе остановили свой выбор 4627 покупателей (-10%). Вместе с тем российские клиенты все чаще делают выбор в пользу внедорожной линейки Volkswagen. Так, в прошлом месяце было продано 3134 автомобиля Tiguan, что на 33% выше показателя годичной давности. Обладателями внедорожников Touareg стали 430 клиентов – на 10% больше, чем годом ранее. Самую большую модель марки, внедорожник Teramont, выбрали 144 покупателя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках партнерства с Российским футбольным союзом марка Volkswagen представила эксклюзивное исполнение седана Polo – Football Edition. Новинка уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах Volkswagen по цене от 849 тыс. 900 рублей.

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