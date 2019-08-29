Renault Arkana в августе впервые вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, который поступил в продажу в июле этого года, по итогам прошлого месяца нашел 1975 покупателей. В результате он впервые вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Напомним, цены на Renault Arkana составляют от 1 млн 015 тыс. рублей до 1 млн 524 тыс. 990 рублей.

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, за счет оригинального дизайна и хорошей гаммы комплектаций Renault Arkana может занять очень серьезные позиции на рынке. Причем часть покупателей (более молодую аудиторию) она, конечно, отнимет у «Дастера», но и привлечет новых покупателей тоже. В итоге модели гарантировано место в первой пятерке по популярности среди всех кроссоверов.

Как говорит директор Рено Центр Краснодар (КЛЮЧАВТО) Андрей Мохонь, основными конкурентами для Renault Arkana будут Hyundai Creta, Nissan Qashqai, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan. «Безусловно, выход автомобиля усилит конкуренцию в сегменте: модель должна войти в пятерку лучших. Также, возможно, удастся забрать часть клиентов у лидеров С-сегмента – Skoda Octavia и KIA Ceed. При выборе Renault Arkana клиент получит один из лучших в сегменте по соотношению цена/качество автомобиль», – утверждает директор Андрей Мохонь.

Подробнее о перспективах Renault Arkana на российском рынке читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

В каких городах есть дилерские центры KIA, можно узнать на сайте «Цена-Авто».