Haval сертифицировал в России купе-кроссовер Haval F7x

Купе-кроссовер Haval F7x готов к выходу на российский рынок. Компания получила на эту модель Одобрение типа транспортного средства и теперь может заниматься ее производством и продажей. Новинка должна появиться у российских дилеров до конца этого года.

Как пишет "Российская газета", речь идет об обновлении ОТТС, которое Haval было выдано на кроссовер F7. Новый купе-кроссовер просто добавлен в этот документ, тем более что отличий у двух машин в характеристиках и оснащении крайне мало.

Новый F7x на 5 мм короче стандартного кроссовера F7 и на 35 мм ниже. Ширина и колесная база остались прежними. В снаряженном состоянии купе чуть легче - на 32 кг. Силовые агрегаты у моделей общие: турбомоторы Great Wall 1.5 и 2.0 на 150 и 190 л.с. соответственно и 7-ступенчатые "роботы" с двумя мокрыми сцеплениями.

Напомним, внешне F7 и F7x отличаются лишь формой кузова. При этом ожидается, что купе-кроссовер получит некоторые опции, которые не достались первой модели - в частности, цифровую приборную панель и систему мониторинга "слепых зон".

До сих пор на тульском заводе Haval выпускался только кроссовер F7. Тем не менее дефицит некоторых комплектаций модели сохраняется. Всего с мая по август компания реализовала в России 900 кроссоверов F7. Как сообщалось ранее, российский завод Haval продолжает увеличивать производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на эту модель.

Напомним, на сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Haval реализовали 1177 автомобилей, что в 5,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 5849 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,6 раза).

В каких городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена-Авто»