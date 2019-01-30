Skoda Kamiq получил спецверсию Monte Carlo

Компания Skoda представила спортивную версию нового кроссовера Kamiq Monte Carlo. Публичная премьера новинки состоится на автосалоне во Франкфурте, а старт европейских продаж запланирован на четвертый квартал 2019 года, сообщает пресс-служба чешской марки.

Новый Skoda Kamiq – это второй кроссовер в истории марки после Yeti, который будет выпускаться в специальной версии Monte Carlo. Модель отличают динамичные черные элементы дизайна, которые напоминают об успешной раллийной истории бренда, а также расширенный пакет опций.

Экстерьер Skoda Kamiq Monte Carlo отличают раздельные блоки полностью светодиодных фар и глянцевая рамка черного цвета вокруг фирменной решетки радиатора. Также в черном цвете выполнены элементы переднего бампера и порогов, корпуса зеркал заднего вида, рейлинги на крыше и надпись Skoda по центру задней двери.

Специальная версия Monte Carlo будет доступен с любым из двигателей Skoda Kamiq. В стандартной комплектации автомобиль оснащается черными 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками в особом дизайне Monte Carlo, а в качестве опции доступны 18-дюймовые диски. Кроме того, спецверсию отличают тонированные боковые стекла SunSet и панорамная крыша. Задний диффузор и название модели черного цвета, а также полностью светодиодные фонари подчеркивают спортивный облик топовой версии Kamiq, которую легко опознать и по специальным логотипам.

Skoda Kamiq Monte Carlo оснащается спортивными сиденьями с фирменным дизайном Monte Carlo и встроенными подголовниками для водителя и переднего пассажира. Многофункциональный руль обтянут перфорированной кожей с красной строчкой, цвет которой совпадает с селектором переключения передач, а также рычагом стояночного тормоза. Центральная консоль, отсеки для хранения в дверях, дверные ручки и пространство для ног также акцентированы красной LED подсветкой. В Kamiq Monte Carlo светодиодными являются и лампы для чтения. Декоративная отделка салона и приборной панели выполнены в оригинальном стиле: вентиляционные решетки оформлены с применением хромированных элементов, а педали – с использованием алюминия. Интерьер дополняют специальные коврики, надписи Kamiq на дверных порогах и черный цвет в оформлении потолка.

В каких городах есть дилерские центры Skoda, можно узнать на сайте «Цена-Авто»