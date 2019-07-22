ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам августа

сегодня, 11:39 532 0

Hyundai Creta 4

Обзор автомобильного рынка России
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Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в августе остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5522 автомобиля, что на 5% выше показателя годичной давности.

На второе место вышел KIA Sportage, на котором остановили свой выбор 3850 покупателя (+42%). Третью строчку занял кроссовер Volkswagen Tiguan с показателем 3134 проданных автомобиля, что 33% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Renault Duster, разошедшийся тиражом 3109 экземпляров (-12%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Toyota RAV4, чьи продажи составили 2960 машин (-2%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам августа также вошли LADA 4x4 (2648 шт., -6%), Renault Kaptur (2428 шт., -8%), Mazda CX-5 (2369 шт., +24%), Skoda Kodiaq (2296 шт., +23%) и Nissan Qashqai (2154 шт., +2%).

Стоит отметить, что по итогам восьми месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 45561 реализованной машиной (+4%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 24512 единиц (-12%) и KIA Sportage, продажи которого составили 23005 автомобилей (+4%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

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