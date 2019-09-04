Российский авторынок в августе снизился на 1%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе снизились на 1,3% до 145545 машин. По итогам восьми месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля (-2,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее. Напомним, ранее в ассоциации прогнозировали, что даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, – повторение результата продаж прошлого года (1,8 млн машин).

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в августе 30012 автомобилей LADA (+5%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 18351 машины (-2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 14062 проданных автомобиля, что соответствует уровню прошлого года.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 12957 покупателей (+12%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 9122 машины (-6%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам августа также вошли Volkswagen (8527 шт., -1%), Skoda (7007 шт., +4%), Nissan (5938 шт., -16%), ГАЗ (5293 шт., +6%) и BMW (3525 шт., +17%).

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