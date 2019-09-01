Новый Mercedes-Benz GLB доберется до России весной 2020 года

Компания Mercedes-Benz планирует начать российские продажи нового семиместного компактного кроссовера GLB весной 2020 года. В Европе цены на Mercedes-Benz GLB стартуют с отметки 37,7 тыс. евро (примерно 2,7 млн рублей по актуальному курсу). Российская стоимость кроссовера и его комплектации пока не объявлены, пишет портал Autonews.ru.

Mercedes-Benz GLB, призванный конкурировать с Audi Q3 и BMW X1, был представлен в июне 2019 года, а его публичная премьера состоится 10 сентября на Франкфуртском автосалоне. В модельном ряду штутгартской марки новинка займет место между GLA и GLC, а ее основными конкурентами станут Audi Q3 и BMW X1. Автомобиль построен на переднеприводной платформе MFA, которую используют Mercedes A-Class и GLA. Колесная база новинки на 12,7 см больше GLA и на 4,3 см меньше у GLC.

Mercedes-Benz GLB получил три ряда сидений и семь посадочных мест. Второй ряд сможет складываться в пропорции 40:20:40. Третий ряд сидений получил подстаканники, USB-порты, боковые подушки безопасности и крепления для детских кресел. Пятиместный вариант GLB получился более вместительным – например, объем багажного отделения при сложенных задний сиденьях составляет 1755 литров.

Mercedes-Benz GLB получил цифровую приборную панель, 7,0-дюймовый сенсорный дисплей и мультимедийную систему MBUX, дебютировавшая на семействе A-Class четвертого поколения. Система способна распознавать голосовые команды, понимая при этом «живой» язык, а некоторыми функциями можно управлять при помощи жестов. В списке опций: адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, система кругового обзора, проекционный 10,25-дюймовый дисплей и аудиосистема Burmester.

В Европе в линейку бензиновых двигателей входит 1,3-литровая наддувная «четверка» мощностью 163 л.с., а также 224-сильный мотор объемом 2,0 л. Дизельная гамма представлена тремя 2,0-литровыми агрегатами, выдающими 116, 150 и 190 л.с. Все моторы работают в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Кроссоверы с самыми мощными бензиновыми и дизельными двигателями оснащены системой полного привода 4Matic с электромеханической муфтой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 3469 легковых автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 22438 машин штутгартской марки, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

По мнению директора филиала «Авилон. Мерседес-Бенц» Николая Баскакова, с выходом новых моделей автомобили Mercedes-Benz вновь займут верхние строчки рейтингов и конкурентам станет тяжелее. Так, в августе вышла обновленная модель GLC, следом увеличиваются в объеме поставки GLE, и уже в конце года появится новая модель флагманского внедорожника GLS.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».