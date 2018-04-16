Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в августе выросли на 11%

Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам августа реализовала 234 автомобиля Mitsubishi с пробегом, что на 11% выше показателя годичной давности. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце был продан 151 кроссовер этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Количество официальных дилеров, участвующих в программе, увеличилось и составило 105предприятий. К программе присоединилась компания компания «Формула-МЦ» (г. Ростов-на-Дону).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Mitsubishi реализовали 3095 автомобилей – на 9% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года в России продан 25066 автомобилей Mitsubishi, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Mitsubishi Outlander (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».