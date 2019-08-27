Hyundai Creta – самый популярный кроссовер во всех городах-миллионниках РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» проанализировали рынок новых кроссоверов и внедорожников в городах РФ с населением более 1 млн человек и определили самые продаваемые такие автомобили по итогам 7 месяцев 2019 года.

Безоговорочным лидером рынка SUV во всех 16-ти российских городах-миллионниках стал кроссовер Hyundai Creta. С января по июль текущего года в нашей стране было реализовано 40 тыс. экземпляров данной модели. При этом в Москве этот показатель составил 4 565 единиц, а в Санкт-Петербурге – 2 306 штук.

В других городах с населением более 1 млн жителей рыночные показатели Hyundai Creta за первые 7 месяцев следующие: Казань – 603 шт.; Красноярск – 500 шт.; Уфа – 490 шт.; Екатеринбург – 472 шт.; Краснодар – 440 шт.; Самара – 436 шт.; Нижний Новгород – 426 шт.; Новосибирск – 395 шт.; Ростов-на-Дону – 366 шт.; Пермь – 293 шт.; Воронеж – 279 шт.; Челябинск – 275 шт.; Омск – 266 шт.; Волгоград – 228 шт.

Также среди наиболее популярных моделей сегмента SUV в российских городах-миллионниках значатся Renault Duster и Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai и Chevrolet Niva.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите здесь.