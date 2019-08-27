Mitsubishi ASX в августе вернулся в тройку бестселлеров марки в России

Российские дилеры Mitsubishi в августе реализовали 3095 автомобилей – на 9% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года в России продано 25066 автомобилей Mitsubishi, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в августе составили 1900 машин (-1%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 497 покупателей. А третье место после небольшого перерыва вернул себе компактный кроссовер Mitsubishi ASX с показателем 284 реализованных автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе кроссовер Mitsubishi Outlander получил в России новую комплектацию с комбинированной отделкой салона натуральной и синтетической кожей в бежевом цвете. Опция с бежевым салоном доступна только для комплектации Ultimate c бензиновым двигателем 2,4 л, автоматической коробкой передач и системой полного привода. Остальные опции, за исключением обивки сидений, в данной модели остаются без изменений. Цена новой комплектации составляет 2 млн 330 тыс. рублей без учета доплаты за цвет.

Также ранее российские дилеры Mitsubishi начали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander с семью местами. Новая модификация предлагается в двух комплектациях: 2.0 Intense+ 4WD и 2.4 Ultimate 4WD стоимостью 2 млн 073 тыс. рублей и 2 млн 369 тыс. рублей соответственно. Таким образом, разница в цене между 5 и 7-местными салонами в одинаковых комплектациях составит всего 50 тыс. рублей.

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