SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton

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SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton

Автомобильный рынок России - 2019
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Компания SsangYong запустила в продажу на корейском рынке рестайлинговое семейство Rexton, которое включает внедорожник и пикап. Изменения носят точечный характер и в основном касаются дизайна экстерьера и набора базового оборудования, пишет портал Motor.ru.

Обновленный внедорожник Rexton четвертого поколения получил хромированную радиаторную решетку с трехмерным рисунком и модернизированный ключ с функцией дистанционного включения фар. Кроме того, в список стандартного оснащения вошли система мониторинга мертвых зон и система слежения за рядностью движения.

Пикап в свою очередь обзавелся новыми бамперами – теперь они выглядят так же, как у внедорожника, а решетка радиатора при этом осталась прежней.

Моторная линейка не изменилась: она состоит из одного турбодизеля объемом 2,2 литра, который выдает 187 л.c. Цены в Южной Корее варьируются от 18 тыс. долларов за внедорожник до 23 тысяч за пикап. Удлиненная версия последнего обойдется на 5,4 тыс. долларов дороже.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в период с января по июль текущего года в России было продано всего четыре новых автомобиля SsangYong, так что фактически бренд покинул наш рынок. Однако официального заявления на этот счет пока не было.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки ssangyong ssangyong rexton

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