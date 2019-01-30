Новый хэтчбек Skoda Scala получил «раллийную» версию

Компания Skoda представила топовую версию новой модели Scala под названием Monte Carlo. Такой вариант назван в честь одноименного ралли, в котором чешская марка впервые выступила в 1911 году.

Как пишет портал Autonews.ru, от стандартного хэтчбека Skoda Scala Monte Carlo можно отличить благодаря измененной радиаторной решетке черного цвета, полностью светодиодным фарам головного света, особым 17-дюймовым колесным дискам, а также черным корпусам внешних зеркал.

В список стандартного оборудования входит панорамная крыша, затемненные боковые окна, задний спойлер и фонари с LED-элементами. Кроме того, автомобиль укомплектован регулируемыми по высоте спортивными сиденьями, цифровой приборной панелью с особой графикой и системой светодиодной подсветки.

Публичная премьера хэтчбека Skoda Scala Monte Carlo состоится в середине сентября на Франкфуртском автосалоне, а его продажи стартуют в первом квартале следующего года.

Напомним, Skoda Scala дебютировала в декабре 2018 года на специальном мероприятии в Тель-Авиве. Новинка стала первой моделью чешской марки, в основу которой легло модульное шасси MQB-A0 концерна Volkswagen.

Базовый мотор – 95-сильный бензиновый трехцилиндровый двигатель рабочим объемом 1 л, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, доступен двигатель аналогичного объема, выдающий 115 л.с. Топовый агрегат – 1,5-литровая 150-сильная «турбочетверка».

Дизельная линейка представлена 1,6-литровым мотором, выдающим 115 л.с. и 250 Н•м крутящего момента. Все двигатели (кроме базового) способны работать с 6-ступенчатой «механикой» или с 7-диапазонным роботом с двумя сцеплениями. Также хэтчбек предложат с 90-сильным 1,0-литровым двигателем G-TEC, который может потреблять как сжиженный природный газ, так и бензин. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика».