Geely в августе увеличила продажи в России более чем в 2 раза

Российские дилеры Geely в августе реализовали 716 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 5538 машин китайской марки (рост в 3,5 раза), сообщает пресс-служба Geely.

Флагманский внедорожник Geely Atlas сохраняет лидерство среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке. Продажи этой модели в августе составили 567 машин, а с начала года – 4513 единиц. Как отмечается, появление в августе 2019 года новой версии Geely Atlas с мультимедийной системой Яндекс.Авто также положительно повлияло на рост продаж в прошлом месяце.

В скором времени на российском рынке появится еще один кроссовер Geely – модель GS. Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely Coolray (SX11) и премиального кроссовера-купе Geely FY-11.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».