АВТОВАЗ объявил цены на LADA Granta Drive Active

Российские дилеры LADA начали прием заказов на новую модификацию LADA Granta – седана в версии Drive Active. Автомобиль, созданный для поклонников энергичного стиля вождения, отличается динамичным дизайном, оснащается оригинальным шасси от LADA Sport, спортивными креслами и аэродинамическим обвесом, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

LADA Granta Drive Active предлагается с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется МКПП или автоматизированной механической трансмиссией. Напомним, что в семействе LADA Granta АМТ получила режим «Sport», в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. Стоимость модели с механической коробкой передач составляет от 629 тыс. 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией – от 654 тыс. 900 рублей.

Дизайн LADA Granta Drive Active отличают рельефные бамперы, обтекатели порога и спойлер на багажнике. Стилеобразующие детали экстерьера подчеркнуты красными молдингами на бамперах. Аналогичный яркий оттенок применен в отделке салона: красной отстрочкой украшена кожаная оплетка руля, яркие вставки присутствуют в обивке сидений, а комбинация приборов получила красную подсветку.

Стилистически LADA Granta Drive Active перекликается с LADA Vesta Sport – от «старшей» модели позаимствован хромированный патрубок выхлопной системы. В похожем стиле выполнены 15-дюймовые легкосплавные колесные диски с черным глянцем и алмазной полировкой. В общей сложности на LADA Granta Drive Active применено 28 новых деталей и узлов.

В базовое оснащение LADA Granta Drive Active входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с 4 динамиками, две подушки безопасности. Автомобиль получил подвеску спортивного типа, которая позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах, а также анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, в августе реализация LADA Granta выросла на 60% и составила 11132 автомобиля. За восемь месяцев 2019 года своих покупателей нашли 85766 автомобилей этого семейства, что на 42% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

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