LADA Granta в августе осталась самой продаваемой моделью в России

По итогам августа самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta, равно как и за восемь месяцев 2019 года в целом. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж, опубликованные автопроизводителями.

Так, реализация LADA Granta в августе выросла на 60% и составила 11132 автомобиля. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 9329 машин (+10%). Третий результат показал KIA Rio – 6989 реализованных автомобилей (-11%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5522 экземпляра (+5%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4489 потребителей (-7%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в августе 30012 автомобилей LADA (+5%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 18351 машины (-2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 14062 проданных автомобиля, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом.