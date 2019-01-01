KIA Sportage в августе установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры KIA в августе реализовали 18351 автомобиль – это на 1,7% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 148766 автомобилей KIA, что соответствует уровню прошлого года (+0,1%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в августе был реализован 6989 автомобилей, что на 10,5% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 3850 покупателей (+42%). Таким образом, он обновил абсолютный рекорд по продажам за один месяц. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 2303 реализованных автомобиля.

Добавим также, что на 5 сентября 2019 года в 98 городах России действует 198 официальных дилеров KIA.